DOESBURG - Onder leiding van een gids is het op 18, 20, 25 en 27 oktober mogelijk de Martinikerk te beklimmen. De start is om 15.00 uur bij de VVV. De kosten bedragen 2,75 euro per persoon. Kinderen tot twaalf jaar betalen 1,75 euro.

Ook onder leiding van een gids worden op 17, 19, 24 en 26 oktober stadswandelingen door Doesburg gehouden. Ook deze wandelingen starten bij de VVV om 15.00 uur. de kosten bedragen 2,75 euro per persoon, kinderen tot en met twaalf jaar betalen 1,75 euro.