Smit promoot Brummen en Eerbeek

LEUVENHEUM - Visit Brummen Eerbeek publiceert een promotiefilm met een portret van Ruben Smit. Ruben Smit woont in Leuvenheim en in de film vertelt hij enthousiast over het fotograferen van natuur en over favoriete natuurgebieden grenzend aan zijn achtertuin. Ruben Smit is natuurfotograaf en regisseur van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis. De film is gepubliceerd op de website van Visit Brummen Eerbeek, www.visitbrummen-eerbeek.nl en zal ook gepubliceerd worden door Vrienden van Visit Brummen Eerbeek, horecagelegenheden, accommodaties, toeristische organisaties en vanzelfsprekend gemeente Brummen en VVV Brummen Eerbeek.

Met de promotiefilm nodigen Visit Brummen Eerbeek bewoners en bezoekers uit om te genieten van Brummen Eerbeek en de directe omgeving. Na een aangenaam verblijf hopen zij dat zij Brummen Eerbeek aanraden bij anderen en dat ze zelf nog een keer terugkomen.

Naast Ruben Smit komen binnenkort promotiefilmpjes uit van Elis Ligtlee, Jan Strijker, Johan van Zadelhoff, Cees Schneiders en Nico Aaldering.

www.visitbrummen-eerbeek.nl