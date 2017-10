Streetwise op De Kameleon

VELP – De leerlingen van basisschool De Kameleon in Velp hebben vorige week een leuke, maar vooral leerzame dag beleefd met ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma. De jongens en meisjes hebben geleerd beter om te gaan met het verkeer.

In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. Zo leren de jongste kinderen uit groepen verkeersgeluiden herkennen en oefenen met veilig oversteken en het gebruik van de autogordel in combinatie met een kinderzitje. De leerlingen uit groepen vijf en zes leerden over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. De kinderen mochten plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en zelf remmen. Natuurlijk kwamen ook het belang van de gordel en stoelverhoger aan bod. De jongens en meiden van groepen zeven en acht stapten op de fiets voor een praktische les. De kinderen fietsten over een uitdagend parcours, waarbij zij lastige manoeuvres moesten maken. Ook reden zij met een zware rugzak op. Met dit programma zijn de kinderen een beetje voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

De kinderen van de Kameleon hebben een leuke en leerzame dag gehad op school. De Kameleon vindt het belangrijk de kinderen wat ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen deze dag dan ook graag aan.