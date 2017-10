DIEREN – De A1-junioren van KV Diderna / Visser Sloopwerken uit Dieren hebben het kampioenschap van de najaarscompetitie in de wacht gesleept. Het team, dat dit jaar in een nieuwe samenstelling speelt, is ongeslagen gebleven. De jongens en meiden hebben een goede teamgeest en uitstekend samenspel laten zien. Het kampioenschap werd gevierd met een drankje en een lekker stukje taart in de kantine. Het team gaat zich nu voorbereiden op de zaalcompetitie.