Burgemeester Van Wingerden grijpt in bij stankoverlast in flat

VELP- Dit weekend gaat een schoonmaakbedrijf de flat aan de Aalscholversingel in Velp schoonmaken. Burgemeester Van Wingerden-Boers is van mening dat het te lang duurt voordat nabestaanden hun verantwoording nemen om het vervuilde pand aan de Aalscholversingel in Velp schoon maken. Met een warm weekend voor de deur, heeft zij op humanitaire gronden besloten in te grijpen. Zij heeft een machtiging afgegeven zodat een bedrijf dit weekend het pand kan binnentreden om het schoon te maken.



De gemeente heeft de nabestaanden herhaaldelijk gewezen op hun verantwoordelijkheid. Maar tot nu is er geen actie ondernomen. Ook de GGD geeft aan dat het een onwenselijke situatie is.



De stank aan de Aalscholversingel in Velp is ontstaan nadat de bewoner een aantal dagen dood in de flat heeft gelegen. Daarna is zijn huis niet meer schoongemaakt en ervaren de omwonenden veel overlast van stank uit de woning en ligt er nog steeds veel afval. De gemeente gaat kijken hoe zij de gemaakte kosten kan verhalen.