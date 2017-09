Nieuw schoolplein de Vossestaart in Hall

HALL - Het was feest op obs de Vossestaart in Hall. De kinderen en hun ouders waren uitgenodigd voor de Back to school party en voor de officiële opening van het nieuwe plein waren ook de donateurs uitgenodigd.

Met hapjes, broodjes, soep en wat te drinken, werd het een gezellig feestje op het plein. Het werd geopend door middel van het doorknippen van een lintje door de oudste en jongste leerling van de school (foto).

Na een lopathon vorig jaar, zijn verschillende donateurs benaderd om een bijdrage te leveren aan een nieuw schoolplein, met als thema 'bewegen'. De hulp van vele ouders en de bijdrage van regionale bedrijven maken dit mogelijk. De onderdelen op het plein zijn niet alleen voor in de pauze aantrekkelijk. De komende tijd worden er nog meer aanpassingen gedaan, zodat de kinderen ook tijdens de lessen kunnen bewegen. Het voorplein krijgt deze functie door middel van schilderingen op het plein voor bij de rekenles of spellingles. Het achterplein wordt voorzien van belijning, zodat er verschillende sporten gespeeld kunnen worden. Een deel krijgt de functie van verkeersplein.