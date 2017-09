Veilig internetten heb je zelf in de hand

BRUMMEN – Steeds meer maken we gebruik van het internet. Surfen, mailen, bankieren, kopen, en nog veel meer acties. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. Overal die cookies! Hoe zit het met de privacy van persoonlijke gegevens?

Zaterdag 16 september besteedt Bibliotheek Brummen veel aandacht aan veiligheid op de computer. Lars Holdijk verzorgt van 10.30 tot 11.30 uur een presentatie omtrent veilig internetten, waarin onderwerpen als cryptoware, malware, phising, anti viruspakketten aan de orde komen. Daarna is er van 11.30 tot 12.30 uur ruimte voor het stellen van vragen aan Lars.

Vervolgens geeft Roy Bosman van 12.30 tot 13.30 uur een workshop omtrent het gebruik van wachtwoorden, en daarna is van 13.30 tot 14.00 gelegenheid om vragen te stellen. Bezoekers kunnen hun eigen laptop, iPad meenemen zodat advies op maat gegeven kan worden. Tevens wordt er door vrijwilligers van SeniorWeb uitleg gegeven over het nieuwe cursusaanbod voor het komende jaar, waaronder Digisterker, mappen en bestanden in Windows 10 en fotoboeken maken. De entree is gratis.