G-spelers Loenermark actief op nationaal toernooi

LOENEN/ BARENDRECHT - De VV Loenermark G-spelers Sven, Florian en Damon hebben deelgenomen aan de landelijke g-voetbaldag. Voetbalvereniging Barendrecht was voor de 25e keer gastheer van dit evenement. Aan dit toernooi werken coaches en scheidsrechters betaald voetbal mee. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Gehandicaptensport.

Het jaarlijkse toernooi is een initiatief van de Coaches Betaald Voetbal (CBV) en de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV), die het voetbalevenement organiseren in samenwerking met de KNVB en BVV Barendrecht. Tientallen vrijwilligers van de BVV Barendrecht zorgen voor een goed verloop van het toernooi.

Naast het voetbaltoernooi was er ook ruimte ingepland voor een fotosessie en was er een penaltybokaal waarbij alle spelers penalty’s nemen. Onder andere Edwin van de Sar was 's morgens aanwezig om te proberen de penalty’s te stoppen. Daarnaast waren er diverse andere activiteiten op- en rond het veld georganiseerd.

De KNVB had Florian, Damon en Sven uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi.

Zij waren alle drie ingedeeld bij het team van Vitesse (foto) en speelden hun wedstrijden in het officiële Vitesse-tenue dat ze na afloop mochten houden. Het Vitesse team heeft volop genoten. Hoofdtrainer Henk Fraser, met assistent Edward Sturing aanwezig om ze te coachen, was er trots op de spelers in zijn team te hebben. En zoals hij zei: “Ik kan ze coachen, maar uiteindelijk moeten ze het toch zelf doen”.

De Loenense spelers hebben volop genoten en dat was de doelstelling. De reactie van Sven: “De reis ging sneller dan verwacht, we hebben ook de KNVB bus onderweg nog gezien.

Toen gingen we naar de kleedkamer van Vitesse. Daarna moesten we ons opstellen bij het podium en teamfoto’s maken. Na de foto's was al snel de 1e wedstrijd en de 2e en de 3e. De wedstrijden gingen wel redelijk. Toen gingen we penalty schieten en verschillende challenges doen. Toen moesten we wachten op de 4e wedstrijd daarna duurde het ongeveer twee uur voor de prijsuitreiking. Wij waren 1e geworden in onze poule met penalty schieten en kregen daarvoor een prijs uitgereikt van Dick Advocaat! Na de prijsuitreiking hebben we nog lekker chinees gegeten en toen gingen we weer naar huis. Ik vond het een leuke dag.”

Ook Florian heeft het geweldig gehad. Hij vond het erg spannend, maar heeft het fantastisch gedaan. Hij vond het leuk om eens met veel jongens te voetballen en voor hem voelde het als echte wedstrijdjes spelen. Hij vond het mooi dat de echte proftrainers er waren. En vond het erg jammer dat de dag zo snel voorbij is gegaan. Maar hij zat als een trotse jongen in de auto de terugweg met al zijn "Prijzen ".

Damon had een vermoeiende maar vooral ook mooie dag gehad. Het begon goed met een muziekkorps, iets wat Damon al mooi vindt. De wedstrijden gingen een beetje langs hem heen. De extra activiteiten waren meer iets voor hem. Het scoren met penalty schieten en met name door de gaten schieten, waarbij hij een mooie score behaalde, is iets waar hij nu nog over praat. Met de drie trofeeën op zak is hij trots, vooral door zijn omgeving, die sterk reageert op de bekende namen die betrokken waren bij het evenement.

Met een boekje vol handtekeningen waar menigeen alleen van kan dromen, mooie foto’s maar ook met onuitwisbare herinneringen, keerde de spelers en begeleiders terug naar Loenen.