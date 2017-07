Bouw parkeergarage van start

DIEREN - De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage aan de Noorder Parallelweg bij het station in Dieren zijn gestart. Deze weg wordt in dat kader medio augustus afgesloten. Fietsverkeer vanaf de Wilhelminaweg richting kruispunt Harderwijkerweg moet vanaf dat moment via de Koningin Sophiastraat rijden.

De parkeergarage heeft ruimte voor 345 parkeerplaatsen. De bouw start twee jaar later dan in de oorspronkelijke planning stond. Het verwerven van de woningen aan de Noorder Parallelweg duurde fors langer dan verwacht. Door de bouwvolgorde van passerelle en parkeervoorziening om te draaien, loopt het totale project uiteindelijk geen vertraging op. De parkeergarage gaat naar verwachting in het voorjaar van 2018 open.

De nieuwe parkeervoorziening zorgt ervoor dat de parkeeroverlast in de woonstraten rondom het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein.

Direct na de ingebruikname gaat de aannemer aan de slag met het stationsgebied. Het wordt een verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle (inclusief liften) wordt medio september in gebruik genomen.