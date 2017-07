BEEKBERGEN - De Veluwse Avondmarkten zijn weer begonnen. Rondom de monumentale kerk in hartje Beekbergen, bruist het acht donderdagavonden van de activiteiten. De eerste twee zijn achter de rug en kenden weer een prima verloop.

De eerste avond was het nog relatief rustig, maar dat was op de tweede avond al weer anders. In de zomermaanden trekken de vakantiegangers - en dat zijn er in en rond Beekbergen vele duizenden - massaal naar het dorp om er over de markt te slenteren. Daar zijn kramen, lekkere dingen te eten en kan worden genoten van live muziek van koren en trekzakken, en van folkloristische dans. Daar tussendoor zijn de beoefenaren van oude ambachten in de weer. Al lang verloren gegane beroepen worden door liefhebbers levend gehouden óf nog beroepsmatig uitgevoerd. Het maakt de Avondmarkten in Beekbergen bijzonder. Zelfs na al die jaren min of meer hetzelfde concept en ook al omdat iedereen is getooid in de Veluwse dracht. En natuurlijk zijn er koopjes in de verkoopkramen. Een horloge voor 5 euro. Het kan. Een bezoeker met een accent uit de omgeving Rotterdam wees zijn vrouw er op: 'Kijk, klokkies voor weinig!' - foto's: Wencel Maresch