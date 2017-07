Cliënten WMO in Doesburg tevreden over contact met gemeente

DOESBURG - De waardering voor de consulenten van het Zorgloket van de gemeente Doesburg, is vorig jaar ten opzichte van 2015 over de gehele linie verbeterd. Was de gemiddelde waardering in 2015 een 7,5, in 2016 is deze gestegen naar een 8.

Elk jaar vraagt de gemeente in een onderzoek naar de prestaties van de WMO. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld zien welk effect de maatregelen hebben bij de inwoners van Doesburg. Zijn de inwoners zelfredzamer? Neemt de maatschappelijke participatie toe?

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners vinden dat ze sneller geholpen worden (van 67% naar 80%) en dat er samen naar een oplossing gezocht wordt ( 66% naar 82%). Dit zijn de opmerkelijkste stijgers. De overige cijfers geven over de breedte een lichtere maar wel zekere verbetering te zien. Opvallend is dat slechts 38% van de respondenten weet dat er gebruik gemaakt kan worden van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wethouder Peter Bollen (Sociaal Domein) reageert verheugd:” Een goede participatie begint bij een goede dienstverlening. De transities in het Sociale Domein zijn een hele opgave geweest voor de gemeente en in ben blij dat dit niet ten koste is gegaan van de kwaliteit. Dat betekent dat de ambtenaren goed werk doen en dat de cliënten beter in staat zijn zo goed mogelijk hun dagelijkse leven in te vullen.”

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek staat op www.waarstaatjegemeente.nl en op de website van de gemeente Doesburg: www.doesburg.nl.