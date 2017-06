EERBEEK – Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat mag dan wel de achterliggende gedachte zijn, voor de deelnemers aan de Jeugd Olympische Dag in Eerbeek werd zaterdag flink gestreden om de prijzen.

Al voor de 51e keer werd deze sportieve dag gehouden en ook dit jaar was er veel belangstelling. Maar liefst 93 kinderen kwamen naar het terrein van Tapawingo voor een actieve dag. Ze deden mee aan kogelstoten, boogschieten, hordenlopen, verspringen, speerwerpen, hoogspringen en een stormbaan. Er was lekkere muziek op de achtergrond en een speaker die de dag in goede banen leidde. De dag werd afgesloten met een heuse prijsuitreiking, waarna de kinderen moe maar voldaan naar huis gingen om verder te dromen over hun Olympische carrière.