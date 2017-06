Bestemmingsplan Eerbeek ter inzage

BRUMMEN – Het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek ligt sinds vrijdag officieel ter inzage. Nog tot en met donderdag 20 juli kan iedereen een reactie op dat plan geven. Wethouder Eef van Ooijen hoopt dat veel mensen van die mogelijkheid gebruik maken: “Het kan namelijk de kwaliteit en het draagvlak van het bestemmingsplan ten goede komen.”

Het nieuwe bestemmingsplan beslaat twee belangrijke gebieden in Eerbeek: het centrum van het dorp en het industrieterrein. De gemeente Brummen heeft de afgelopen jaren gezocht naar oplossingen om een balans te vinden tussen de belangen en plannen van de industrie en de leefbaarheid in het dorp. Het ging daarbij vooral om geur- en geluidshinder, die door aange-scherpte wetgeving toekomstige ontwikkelingen tegenhouden.

Bij de oplossingsrichtingen is zoveel mogelijk gekeken naar maatwerk. Zo vormt het bestemmingsplan ook de basis voor nieuwe geluidzones. Het geluidgezoneerde industrieterrein wordt beperkt tot de papier- en kartonindustrie. Bedrijven buiten deze zone krijgen individueel ontwikkelruimte als maatwerk.

Met deze verschuiving van de geluidszone treedt er voor de verschillende (bedrijfs)woningen geen hogere geluidsbelasting op.

Wel moet er een besluit worden genomen om een nieuwe waarde vast te stellen voor de woningen die met het nieuwe bestemmingsplan buiten de geluidszone gaan vallen. Dit ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan ter visie gelegd. De bewoners van deze woningen hebben een persoonlijke brief hierover ontvangen.

Het bestemmingsplan biedt ook ruimte aan een nieuwe invulling van geurzones. Van Ooijen: “De uitwerking van de aanwezige geurzone op de ontwikkeling van Eerbeek is veranderd. Dit door samen met partners te zoeken naar maatwerkoplossingen. Door deze manier van werken zijn initiatieven voor woningbouw in en rond het centrum in de toekomst weer mogelijk.” Het bestemmingsplan wijst verder drie zones aan waar niet meer zomaar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd zonder geurmaatregelen te treffen.

Het ontwerpbestemmingsplan liggen tot en met donderdag 20 juli ter inzage. De komende weken is er in de bibliotheek in Eerbeek extra gelegenheid tot inloop. Op maandag van 13.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur zijn medewerkers van het programmateam Ruimte voor Eerbeek aanwezig om vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden bij het indienen van een zienswijze.