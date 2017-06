Uitvaartbeurs in Eerbeek

EERBEEK - In de voormalige H. Geestkerk, nu Pater Dekkerhuis aan de H.A.Lorentzstraat 20 in Eerbeek, zal zaterdag 24 juni van 11.00 tot 17.00 uur een Sfeervolle Uitvaart Informatiebeurs plaatsvinden. De beurs presenteert tal van, vaak bijzondere, zaken die te maken hebben met het afscheid na overlijden.

Niet alleen worden diverse mogelijkheden van rouwvervoer onder de aandacht gebracht, ook over begraafplaatsen, het crematorium, uitvaartkisten, urnen, dragers en de zorg voor en na overlijden is alle informatie beschikbaar. Er is veel te zien en te beleven en het geeft stof tot nadenken.

Voor condoleances en afscheidsplechtigheden biedt het Pater Dekkerhuis alle mogelijkheden, ook wanneer grote gezelschappen worden verwacht. Afscheidskamer de Verbinding, direct naast het Pater Dekkerhuis, is op die dag ook voor belangstellenden geopend.

Aanwezig zijn de dienstverleners die het laatste afscheid tot een bijzondere gebeurtenis maken. Daarbij kunt u denken aan fotografie en video-opnames, bloemen, drukwerk en tenten voor plechtigheden in de buitenlucht. Live muziek en passende liederen worden tijdens de beurs voor u gespeeld en gezongen. Voor hulp bij rouwverwerking en advies bij het regelen van nalatenschappen zijn deskundigen, waaronder de notaris, aanwezig.

De toegang is gratis, een kopje koffie wordt u graag aangeboden en u hebt de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek en het stellen van vragen. Men zal u graag informeren.

De beursdeelnemers vindt u op www.uitvaartbeurseerbeek.nl.