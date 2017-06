Succesvol toernooiweekend vv Oeken

OEKEN - Het afgelopen weekend stond bij vv Oeken het jaarlijks terugkerende toernooiweekend weer op het programma. Dit jaar werd het weekend op vrijdagavond afgetrapt met een seizoensafsluiting in de vorm van een zeskamp voor de JO/MO13 tot en met JO/MO17, met als hoogtepunt het foot dart.

Net als vorig jaar was het jeugdtoernooi van zaterdag maximaal bezet met ’s morgens het JO9-toernooi en in de middag het JO/MO11-toernooi. Ingedeeld op het niveau waarin de verschillende teams uit de regio uitkomen in de competities, streden de jongens en meisjes weer om de diverse bekers. Op zondag was het de hele dag gezellig druk op sportpark de Overkant met 24 deelnemende teams die zich hadden ingeschreven voor het 6x6 toernooi voor voetballers en voetbalsters vanaf twaalf jaar.

Plezier, gezelligheid en het samen zijn; hier staat dit toernooi inmiddels om bekend bij alle deelnemers die steeds weer terugkeren. Iedereen kon zich weer inschrijven, dus er was weer een variëteit aan teams en samenstellingen. En diverse sponsors stonden weer garant voor de prijzen van het toernooi.

