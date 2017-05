Quiltfreules maken Rouwquilt

RHEDEN - De Rhedense Quiltgroep De Quiltfreules overhandigde onlangs het door hen gemaakte Rouwquilt aan Rhederhof. Met veertien personen is gewerkt aan de Rouwquilt die speciaal voor Rhederhof gemaakt is om over de baar te kunnen leggen als een overledene wordt uitgedragen.



In 1992 is de Quiltgroep gestart met het maken van grote quilts. Al 25 jaar werkt de Quiltgroep in de periode september tot en met december aan een grote Quilt die vervolgens wordt verloot op de jaarlijkse Kerstmarkt in de Dorpskerk van Rheden. In het voorjaar werkt de Quiltgroep veelal aan bijzondere projecten. Zo heeft ze drie keer kleine quiltjes gemaakt voor te vroeg geboren baby's in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en in Rijnstate Arnhem. Ook maakt de groep kinderquilts, zogenoemde Droomdekentjes, voor de Stichting Regenboogboom. voor chronisch zieke kinderen.

De Quiltgroep, bestaande uit veertien leden, draagt sinds kort de naam De Quiltfreules. Het Jonkvrouw Brantsen Centrum is haar thuisbasis. Jonkvrouw Brantsen (van het oude Rhederhof) stichtte daar ooit een naai- en breischooltje.