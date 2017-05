Hulpdiensten oefenen bij Kliniek Klein Rosendael

ROZENDAAL - Op 17 en 18 mei oefenen de hulpdiensten en de gemeenten Rheden en Rozendaal ‘s avonds bij Kliniek Klein Rosendael. Van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur zijn de brandweer, politie, ambulancedienst en de gemeenten met veel materieel en personeel aanwezig. Zij oefenen dan de aanpak van een groot incident. Het oefenen van een groot incident is erg belangrijk voor alle betrokkenen bij de hulpverlening. Hulpdiensten staan namelijk 24 uur per dag paraat om in actie te komen bij incidenten zoals ongevallen en brand. Om hierop voorbereid te zijn, is het noodzakelijk dat de hulpverleners gelegenheid krijgen hun vaardigheden te trainen. De details van het scenario zijn niet bekend bij de eenheden die op deze avonden oefenen. Het zal in elk geval erg realistisch lijken. Daarom worden bewoners in de directe nabijheid ook per brief geïnformeerd om te voorkomen dat ongerustheid ontstaat.