Annemarie Jorritsma bezoekt politieke vrouwen Bronckhorst

BRONCKHORST - Speciaal voor vrouwen in Bronckhorst die interesse hebben in de politiek, organiseert de gemeente Bronckhorst op 6 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis in Hengelo een leuke en interactieve bijeenkomst over hoe de lokale en landelijke politiek werkt. Speciale gast is Annemarie Jorritsma.

Wellicht worden de aanwezigen zelfs zo enthousiast van dat zij zich ook wel willen inzetten voor een politieke partij in Bronckhorst, maar dat hoeft natuurlijk niet. Tijdens de avond kunnen aanwezigen in gesprek met Annemarie Jorritsma en burgemeester Marianne Besselink. Jorritsma is oud-inwoonster van Bronckhorst en een bekend politica, die onder andere in de Tweede Kamer zat, minister was in de paarse kabinetten en burgemeester van Almere. Burgemeester Besselink was op haar 18e al statenlid in de provincie Drenthe en zat ook in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn vrouwelijke raadsleden die in de Bronckhorster gemeenteraad zitten aanwezig.

Een aantal vrouwenorganisaties die actief zijn in Bronckhorst zijn per brief uitgenodigd, maar alle Bronckhorster vrouwen zijn welkom. De avond wordt gehouden omdat 2017 het jaar is dat we in Nederland 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben. Een mooie mijlpaal om met een bijzondere bijeenkomst even bij stil te staan.

Opgeven kan heel gemakkelijk via: www.bronckhorst.nl/politiek. Dit kan tot 1 juni. De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten en natuurlijk zorgen wij voor een hapje en drankje.