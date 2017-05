Gezocht: voetbalkeepster voor Meiden HC'03

DREMPT - Het meiden voetbalteam van HC'03 in de leeftijd tot negentien jaar is op zoek naar een vaste keepster. Het is een team waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop staan. De meiden zijn in de leeftijd van veertien tot negentien jaar en trainen op dinsdag- en donderdagavond. Minimaal een keer per week trainen is wel gewenst. Op zaterdag spelende meiden in de regio mee in de competitie. De competitie wordt afgesloten met een gezellig kampweekend. Ook is de voetbalclub op zoek naar nieuwe veldspelers.

Chanel Booltink, chanel_booltink@hotmail.com