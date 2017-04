Rebelle bij eredivisiewedstrijd

DIEREN - De minivolleyballers van Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle uit Dieren waren uitgenodigd om voorafgaand aan de wedstrijd in de eredivisie volleybal Coolen-Alterno HS1 tegen Coniche topvolleybal Zwolle HS1 op te lopen met de spelers van deze teams. Bijzonder dit keer, want bij beide eredivisionisten spelen oud-spelers van het eerste herenteam van AutovanOort Rebelle mee, bekenden dus van de jeugdvolleyballertjes. De mini’s van de week, Luuk Hoekstra en Emma Liesting, mochten mee-eten met de spelers van Alterno en de andere mini`s maakten van de gelegenheid gebruik om een spandoek te maken waarop de namen van de oud-Rebelle spelers; Hugo Noomen en Wessel van Lunzen werden opgetekend. De mini`s van de week mochten alles meedoen, de warming up, het interview en dan uiteindelijk het hoogtepunt, de opslag verzorgen bij de wedstrijd. Voor de hele groep was het een belevenis om hand in hand met topspelers uit de eredivisie op te mogen lopen. Een leuke herinnering die nog jaren gedeeld zal worden.