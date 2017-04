Cultuurfonds op zoek naar boegbeelden in de muzieksector

REGIO - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Bokaal. De prijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een bokaal die specifiek voor de laureaat wordt ontworpen. De prijzen worden in oktober van dit jaar uitgereikt.

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan mensen die actief zijn binnen de sector muziek. Er wordt gezocht naar duizendpoten in de wereld van harmonieën, fanfares, brassbands of koren. De prijs is ingesteld op initiatief van commissaris van de Koning Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Een voordracht doen kan middels een formulier op www.cultuurfonds.nl/gelderland/prijzen.

De Bokaal is bedoeld voor personen van onbesproken gedrag die zich op uitstekende wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van HaFaBra en koren in Gelderland. Het moet gaan om bijzondere verdiensten op het werkterrein van het Cultuurfonds, die op basis van vrijwilligheid zijn verricht of die de professionele activiteiten in ruime mate overstijgen. Veel waarde wordt gehecht aan grote persoonlijke inzet en bevlogenheid, inspirerend zijn voor anderen en katalyserend werken voor gewenste (nieuwe) ontwikkelingen. De activiteiten waarvoor de kandidaten worden bekroond dienen een regionale uitstraling te hebben. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog volop actief zijn in het culturele veld.

De jury van de Bokaal 2017 bestaat uit Arend Nijhuis (adviseur Cultuurmij Oost), Koen van der Mark en Dick Chargois (bestuursleden van het Cultuurfonds Gelderland en Wendelien Kuit (ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Gelderland).