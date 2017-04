Politie ontdekt groot synthetisch drugslaboratorium

GIESBEEK - De politie ontdekte dinsdagochtend in een loods aan de IJsselweg in Terborg een in synthetisch drugslab dat in bedrijf was. Vijf aanwezige personen werden aangehouden. Later op de dag werden in een bedrijfspand in Giesbeek en een woning in Doetinchem zoekingen gedaan.

In het bedrijfspand in Giesbeek trof de politie een hennepkwekerij aan en hield daar nog eens 3 personen aan. De recherche is volop bezig met onderzoek. In totaal hield de politie 7 mannen en een vrouw aan, in de leeftijd van 28 tot en met 56 jaar en afkomstig uit de plaatsen Giesbeek, Arnhem, Doetinchem en Gennep; één verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Alle verdachten zijn aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en zitten vast voor verhoor.

Op de drie onderzoeks-locaties nam de politie diverse goederen voor het onderzoek in beslag. Agenten troffen de in werking zijnde hennepkwekerij aan in een hal. De kwekerij bestond uit ongeveer 400 planten. De aangetroffen hennep en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd.

Forensische Opsporing is samen met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) begonnen met de ontmanteling van het synthetisch drugslaboratorium; dit gaat gezien de omvang vermoedelijk nog enkele dagen duren. Het gaat om grote hoeveelheden materiaal en grondstoffen die worden veiliggesteld en vernietigd. De teamleider van het onderzoek noemt het aangetroffen lab “uitzonderlijk groot”.

Het rechercheonderzoek is al enige tijd gaande. Aanleiding voor het onderzoek was binnengekomen informatie.