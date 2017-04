Bevrijding Dieren herdacht

DIEREN – Op 16 april 1945 werd Dieren, net als de andere dorp aan de Veluwezoom, bevrijd van de Duitse bezetters. Daarmee kwam een einde aan een donkere periode van vijf jaar, die helaas ook in Dieren slachtoffers van oorlogsgeweld, de jodenvervolging, verzet en onderdrukking ten gevolge had.

Jaarlijks wordt op of nabij die bevrijdingsdag in het Carolinapark een herdenkingsplechtigheid gehouden bij het in z'n eenvoud indrukwekkende monument aldaar. Donderdag gebeurde dat wederom. Wat vroeger dit jaar, omdat 16 april in het Paasweekend valt. Leerlingen van de Emmaschool en van Het Rhedens waren daarbij aanwezig om zelfgeschreven gedichten en korte verhalen voor te dragen en later ook bloemen te leggen. Namens het college voerde burgemeester Van Wingerden het woord en zij trok de parallel tussen de oorlogsperiode van toen en de huidige onrust in de wereld. Aansluitend werden kransen en bloemstukken gelegd door de burgemeester en wethouder Pos, de Dierense Oranjevereniging, de scholen, de organiserende Stichting Oranjerie Dieren, de Buurtschap van Dieren en belangstellenden. Een delegatie van het Dierense Mannenkoor was aanwezig om het zingen van het volkslied te ondersteunen. - foto: Wencel Maresch