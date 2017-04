Wandeling langs Doesburgs oorlogsverleden

DOESBURG - Onder begeleiding van Rob Verhoef wordt op donderdag 20 april door de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh een bijzondere avondwandeling/excursie gehouden. Vertrek is om 19.00 uur vanaf de Contre Escarpe, ongeveer ter hoogte van huisnummer 6.

Voor deze wandeling geldt een maximale deelname, vandaar dat belangstellenden zich dienen op te geven: per email: museum@deroodetooren.nl of tijdens openingsuren in het museum (0313-474265). Deelname voor leden van Stad en Ambt Doesborgh is gratis; niet-leden betalen Euro 5,00 p.p.

Er wordt verzameld ongeveer op de plek waar de watertoren heeft gestaan en ook de Duitse noodbrug heeft gelegen. Rob Verhoef vertelt daar het een en ander over de strijd om de kazematten en de Duitse noodbrug, de foto hierbij toont de vernielde restanten daarvan.

Achter de Nahuyssingel verwijst Verhoef naar de daar gelegen stellingen en waarom die juist daar lagen. Het huizenblok 22-28, dat in brand is geschoten, lag dus midden in de verdedigingslinie. Vanaf daar loopt men naar het Panovenviaduct en een stuk de Hoge Linie over. Vanaf hier is het duidelijk waarom er zoveel loopgraven waren en waarom daar ook een gat is geblazen in de dam van de gracht. Met wat geluk zien we met een klein niveauverschil nog een stukje van een Duitse loopgraaf. Uiteraard zijn er tijdens de wandelingen ook delen van de geallieerde luchtfoto’s beschikbaar om ze aan de werkelijkheid te toetsen.

Afhankelijk van het weer zijn stevige schoenen aanbevolen. De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren.