Pasen traditioneel begin toeristenseizoen

REGIO – De toeristische sector op de Veluwe zet in 2017 sterk in op de ontvangst van meer gasten. Omdat het aantal Duitse gasten de jaren fors toeneemt zet VisitVeluwe een grote hoeveelheid marketingactiviteiten in om nog meer Duitsers naar de regio te trekken.

Traditiegetrouw is Pasen de start van het seizoen en verscheen op dat moment ook weer de Recreatiegids - Welkom op de Veluwe. Deze handige gids op 'binnenzakformaat' is vorige week verspreid in de regio en is op tal van toeristische- en recreatieve plekken gratis verkrijgbaar.

De activiteiten van VisitVeluwe worden breed ondersteund door het toeristisch bedrijfsleven. Er is reeds prominente persaandacht in Duitse media bereikt en met de campagne ‘Das andere Holland´ zijn er veel online-activiteiten. De campagne bevat interessante aanbiedingen gericht op Duitsers en Duitse bloggers vertellen hun verhalen aan hun volgers. Maar ook achter de schermen investeert VisitVeluwe in de vergroting van gastvrijheid voor Duitse gasten met onder andere online trainingen voor ondernemers. Vanzelfsprekend worden de binnenlandse vakantiegangers niet vergeten.

Groei en een nog steeds toenemende belangstelling zijn goed merkbaar in de branche. Marco Budding, marketingmanager van DroomParken: ”Wij merken dat de Veluwe volop onder de aandacht van de binnenlandse maar beslist ook Duitse toerist. Opvallend is het feit dat er zo’n 15% meer vroegboekingen zijn voor het hoogseizoen in vergelijking met vorig jaar op dit moment. De gast kiest ook steeds meer voor luxe en comfortabel plus een langere verblijfsduur. Dit geeft ons ook nog eens 10% stijging in het boekingsbedrag. “