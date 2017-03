NL Doet in Doesburg

DOESBURG - Ook in Doesburg werken velen mee met de landelijke actie NL Doet. Zo was de Rotary druk aan het werk bij de Bijenstal op de Panovenweg. Daar werden de bijenschuren van een frisse verflaag voorzien.

Een ploeg was druk aan het timmeren en op de vraag wat het werd was het antwoord: een damestoilet. Ja, er zijn ook vrouwen die imker zijn. Bij de bijenstal is geen toiletgelegenheid en dat werd nu gebouwd. Zoals het hoort wordt het een ecologisch toilet. Ook burgemeester Loes van der Meijs is een tijdje bezig geweest om te helpen. Bij de museumtuin ’t Olde Ras werd door een andere ploeg geholpen met onderhoud en snoeien van de vele fruitbomen.

De vrijwilligersgroep Werkgroep Bingerden was aan het werk op landgoed Bingerden en schoonde het bos met zijn eeuwenoude bomen op. Bramenstruiken, vlierbessen en essen hebben de neiging alles te overwoekeren en daarmee vele andere planten te verstikken. Als men dat toelaat, zouden de stinzenplanten verdwijnen en daarom staat het landgoed bekend dus was het zaak dit goed te onderhouden. - Foto: Hanny ten Dolle