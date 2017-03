Bronckhorst zoekt markante bomen

BRONCKHORST - Onlangs heeft de gemeente Bronckhorst in overleg met verschillende inwoners en belangengroepen een nieuw bomenbeleidsplan opgesteld. Een belangrijk onderdeel in dit plan is het behoud van waardevolle bomen en boomstructuren.

Daarom willen ze nu in beeld brengen wat de meest bijzondere en markante bomen in de gemeente Bronckhorst zijn. "Bij deze inventarisatie kunnen we de hulp van inwoners goed gebruiken. Inwoners die zich betrokken voelen bij het groen in de gemeente en het leuk vinden om bij te dragen aan de inventarisatie van markante bomen, kunnen zich tot 15 maart 2017 aanmelden via www.bronckhorst.nl/markantebomen", aldus een voorlichter.

Een markante boom of structuur onderscheidt zich van de rest door bijvoorbeeld een grote landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Het is de bedoeling dat inwoners zelf (of samen met anderen uit hun omgeving) op pad gaan om bomen te inventariseren. De inventarisatie duurt tot ongeveer eind april 2017. Deelnemers krijgen van ons een speciale app op hun tablet of telefoon en kunnen daarin aangeven wat volgens hen markante bomen/boomstructuren zijn.

Op 20 maart om 19.30 uur is er een instructieavond in het gemeentehuis in Hengelo. Hierbij vertellen we hoe mensen het beste te werk kunnen gaan en krijgen ze uitleg over de app.