Fraai weer lokt veel publiek naar lammetjesdag

LOENEN - De Lammetjesdag in de Loenermark was dit keer erg druk. Het aantal bezoekers wordt op zo’n 14.000 geschat. Er waren dit jaar 169 lammeren geboren van 140 ooien van het Veluwse Heideras. De meeste liepen buiten op de bosweide, maar de jongste bleven nog even binnen. De oudere schapen lieten zich wel aaien maar de lammeren waren dit niet zo gewend. Peuters die nauwelijks boven de schapen uitkwamen waren er niet bang voor.

Een andere geliefde bezigheid is het hutten bouwen. Tegen de bosrand had de organisatie een flinke hoeveelheid takken gelegd. De jeugd ging hier mee aan de slag. Vaak fanatiek geholpen door de ouders. Een ouder uit Alphen aan de Rijn liet weten: “Je kunt zo wel zien dat we in de verte van de indianen afstammen. Die zijn ook meesters in het hutten bouwen!” Ook zijn echtgenote sleepte takken aan en de jongens mochten die op de plek leggen. Aan de bosrand verschenen zo wel zo’n twintig bouwsels. De jeugd stond ook lange tijd in de rij om een ritje te maken op een ponyrug. De Loenermarkruiters was hier druk mee om iedereen tevreden te stellen.

Een jachthoorngroep (foto) trok de aandacht met hun aparte geluiden die over de bosweide klonk. Voor degenen die het schapendrijven met honden nog nooit had gezien was dit onderdeel een spectaculair gebeuren. Keurig wist de herder middels zijn aanwijzingen via het fluitje de honden zijn bevelen op te laten volgen.

Midden op het terrein was een schapenmarkt met een aantal kramen. De bezoekers allerlei artikelen konden kopen. De meeste hebben met schapen te maken, maar ook waren er wel oude beroepen zoala de imker. Voor de poffertjes stond meestal een lang rij. Er was een groot terras gemaakt waar het ook prima vertoeven was. Verschillende verenigingen als Goed Kamp, De Eerbeekse Korenmolen en de Vrienden van de Loenense bossen probeerden een graantje mee te pikken van de drukte. Gerrit van de Sprenge van de Vrienden was in goede stemming. Nog een paar maanden, als het bestemmingsplan rond is, kan worden begonnen met de bouw van de Uitkijktoren die gaat verrijzen dichtbij de bosweide. Dit wordt een extra trekker voor het komende lammetjesfeest.

Het volgende schapenevenement is het schaapscheerderfeest op zaterdag 4 juni in het centrum van Loenen. - foto: Martien Kobussen