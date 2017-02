NLdoet actie Tuintjes netjes en verzorgd in Rheden en Rozendaal

RHEDEN / ROZENDAAL - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart vindt dit jaar de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats. Het Loket Vrijwillige Inzet van RadarUitvoering Oost gaat de uitdaging aan om op die twee dagen zoveel mogelijk tuintjes van inwoners van de beide gemeenten op te knappen. Dat gebeurt in samenwerking met Vivare, de Gemeenten, MVT, stichting STOER, Buurtvereniging Stenfert en activeringscentrum De Magneet. Voor de beide dagen wil de organisatie een zo groot mogelijke groep vrijwilligers bij elkaar brengen die de tuinen van bewoners in de gemeenten Rheden en Rozendaal gaan doen. De vrijwilligers gaan aan de slag met het snoeien en onkruidvrij maken van de tuintjes van mensen die dit zelf niet kunnen doen en niet iemand kennen die dit voor hen wil doen. Wie mee wil doen, kan zich opgeven via www.nldoet.nl of neem contact op met Helene den Breeker via e-mail. hdbreeker@radaruitvoering.nl of via tel. 06 - 11156557. Bewoners die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden kunnen zich opgeven via ldavelaar@radaruitvoering.nl of via tel. 06 - 11156557.