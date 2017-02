RHEDEN - De Heiknüüters deden zondag de aftrap voor het carnaval 2017 met een spetterend Rheejes Vermaeck. De aanwezige senioren kregen in Ons Huis een heerlijke en geheel gratis verzorgde middag 'vermaeck' voorgeschoteld.

De zaal was helemaal gevuld met enthousiaste ouderen, die een heerlijke middag wilden beleven. Eénmaal aan de koffie met wat lekkers gezeten, begon het programma met de intocht van Prins René de 1e en Prinses Yvonne. De Madeliefjes deden de aftrap en met hun vertederende optreden werden ze gelijk in de harten van het publiek opgenomen. Ook De Heidebluumkes lieten zich weer van hun beste kant zien met hun optredens. Na diverse acts door eigen mensen uit alle geledingen van de vereniging, was het tijd voor de pauze. Ze werden daarin verrast met een cadeautje van Prins René de 1e en Prinses Yvonne. Het programma werd daarna voortgezet met leuke optredens. Zonder anderen te kort te doen mag zeker de act 'Het slaat nergens op' genoemd worden. Meer dan geweldig deze drumsolo zonder drumstel en stokken! Traditiegetrouw natuurlijk ook weer een optreden van de poetsdames van 'Niet lullen maar poetsen'. Op een heerlijke manier werden op ludieke wijze weer een aantal dorpsgenoten op de hak genomen en werd de Rhejese problematiek door de dames besproken, kortom genoeg om te lachen en na te praten. - foto: Wil van Zummeren