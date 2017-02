Filmavond Spiker mini’s

EERBEEK - Vrijdag 10 februari werd de jaarlijkse filmavond georganiseerd voor de mini’s van volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek. De mini’s van 6-12 jaar waren allemaal uitgenodigd en mochten een vriendje of vriendinnetje meenemen. Dit jaar was er een record opkomst van 57 kinderen. Met een beeldscherm, beamer, stoelen en kussens werd er een mooie bioscoopzaal gemaakt in het Tjark Riks Centrum. De film startte om kwart voor zeven en in de pauze was er natuurlijk popcorn. Alle kinderen genoten van de film, waarbij veel gelachen werd, maar die soms toch ook wel een beetje spannend was. Als afsluiting werd en nog even gedanst, waarna de kinderen om 21:00 uur weer werden opgehaald. Een leuke film- en dansavond!