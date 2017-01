Liefde voor vv Oeken

BRUMMEN – VV Oeken heeft het nieuwe jaar ingeluid met een gezellige receptie bij de Vroolijke Frans. Daarbij zijn verschillende leden in het zonnetje gezet omdat zij veel betekenen voor de club.

In zijn nieuwjaarstoespraak keek voorzitter Frits Rutten terug op een mooi jaar. VV Oeken is een financieel gezonde vereniging waarbij veel vrijwilligers zeer actief zijn. De accommodatie ligt er mooi bij en komend jaar wordt ook nog de veldverlichting aangepakt met LED-lampen en worden zonnepanelen geplaatst. De samenwerking met Sportclub Brummen loopt ook goed. Tevens is het contract met hoofdtrainer Stephan Panman verlengd.

Tijdens de receptie werd stilgestaan bij de verenigingsjubilarissen. Penningmeester Raffaela Oosting reikte de bossen bloemen en verenigingsspeldjes uit aan de trouwe leden. De eerste was voor Jan Kaatman, al 65 jaar lid van vv Oeken. Hans Jansen is al 50 jaar lid en Marchel Romeijn al 40 jaar. Voor 25 jaar lidmaatschap werden Wouter Pasman en Claudia Mediati in het zonnetje gezet. Herbert Schmidt en Mark van der Weyde, zijn beide eveneens 25 jaar lid, maar konden niet present zijn en staan dus ook niet op de foto.

Hans Went reikte de bokaal uit voor Sporter van het Jaar. Deze ging naar Olaf Schonewille voor zijn inzet als keeper voor diverse teams. De door de Club van 100 gesponsorde badjas werd hierna uitgereikt aan de Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar ging de eer naar Emile Jager voor zijn prachtige inzet voor onder andere Oeken 1. Tevens werd bekend gemaakt dat hij de nieuwe secretaris van de vereniging zal worden.