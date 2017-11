Jongste Prins ooit bij Dwarsliggers

EERBEEK – Zaterdag 11/11vond in residentie De Heideroos de jaarlijkse pronkzitting van CV De Dwarsliggers plaats en werd de nieuwe prins carnaval voor het seizoen 2017-2018 gepresenteerd. Maar eerst werd afscheid genomen van Prins Patrick den Eerste, Prinses Chantal, Adjudant Ferdinand en Hofdame Danielle.

Om 21.33 uur begon de presentatie van de 39ste Prins van de Dwarsliggers. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de nieuwe hoogheden jong zouden zijn en van het strand houden. Uiteindelijk kwamen de nieuwe hoogheden van CV de Dwarsliggers op met hun prinsennummer: Links Rechts van de Snollebollekes. Het zijn: Prins Rick den Eerste, Prinses Myrthe en Adjudant Bjorn en hun carnavalsleuze is: 'Zware Pk’s worden tijdens Carnaval omgezet in harde Decibels'.

Prins Rick den Eerste (Bouwmeester) is met zijn 23 jaar de jongste Prins ooit bij de Dwarsliggers. Hij is vrachtwagenchauffeur en is een van de Bierdupkes, een groep jongeren die al jaren meedoen met de optocht en daarbij menig prijs in de wacht sleepten. Adjudant Bjorn (Kleverwal) is 24 jaar. Prinses Myrthe (Kleverwal) is 25 jaar. - foto: Rik Barmentlo

