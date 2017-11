70 jaar zingen bij de Cantorij

DOESBURG - De Cantorij van de Martinikerk hield afgelopen week het jaarlijkse samenzijn en etentje van het koor. Dit doen ze ieder jaar en mensen die een jubileum vieren worden dan ook in het zonnetje gezet. Nu is het wel vaker zo dat mensen 25, 30 of misschien wel 40 jaar lid zijn. Maar dit keer was er een jubileum dat zelden voorkomt:70 jaar lid en nog steeds actief zanger. Dit betrof Jan van Raalten.

Wie hem kent zou niet zeggen dat Jan al 91 jaar jong is. Omdat dit toch wel zeer uniek is, was ook burgemeester Loes van de Meijs aanwezig om de jubilaris toe te spreken en een bloemetje namens de gemeente te overhandigen.

Over Jan werd door de voorzitter gezegd: ”Hij is bescheiden en levert altijd een positieve bijdrage. Als onderwijzer stimuleerde hij de kinderen muziek te maken en te zingen en hij wees hen vroeger de weg naar de kindercantorij. Ook voor Doesburg heeft hij zoveel gedaan, dat hij een erelintje heeft gekregen. Daarnaast is hij ook nog ereburger van de stad.”

Helaas zijn er soms ook mensen die om verschillende redenen moeten stoppen en ditmaal waren er twee mensen waar door het koor afscheid van genomen werd met een fraaie bos bloemen.

De cantorij is onderdeel van de liturgie van de Protestantse kerk en verzorgd mede jaarlijks zo'n twaalf tot vijftien diensten. De huidige cantororganist is Wilbert Berendsen. Hij volgde Reinoud Egberts op die voorheen het kerkkoor later de cantorij ruim 40 jaar heeft geleid. Reinoud verzorgd nu nog steeds de orgelbegeleiding van de cantorij. - foto: Hanny ten Dolle