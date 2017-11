KDO speelt 'Bok, Bok, hoeveul horens?'

BRUMMEN - De Eerbeekse toneelvereniging KDO speelt haar uitvoeringen tegenwoordig in zaal Concordia in Brummen. Op 17, 18 en 19 november brengen ze daar het blijspel 'Bok, Bok, hoeveul horens?' Het stuk van Harm Dijkstra staat garant voor een gulle lach.

Het gaat in het blijspel over Café Het dikke peerd. Dat is een ouderwets dorpscafé in een moderne tijd. Derk, Hilbert en Henderika Schenk, twee vrijgezelle broers en hun dito zuster, bestieren met z’n drieën hun café, op geheel eigen, markante wijze. Het zijn nog echte dorpstypes, van een uitstervend soort.

De burgemeester, werkzaam in het moderne gemeentehuis dat vlak bij het café staat, is zeer voortvarend en wil de dorpskern drastisch moderniseren, inclusief het oude café en hun, in zijn ogen, achterlijke eigenaren. Hij ziet niet in dat dit café en de mensen die er mee te maken hebben, eigenlijk heel uniek zijn. Voor veel mensen in deze moderne tijd een verademing, een laatste overblijfsel van vroeger tijden, waar men, volgens sommigen, zuinig op moet zijn. De burgemeester begint op slinkse wijze acties te ondernemen om de geloofwaardigheid van Het Dikke Paard te ondermijnen en zodoende de minister van binnenlandse zaken er van te overtuigen dat hij maar snel zijn fiat moet geven aan het nieuwe bestemmingsplan. Omdat de burgemeester niet altijd recht door zee is, krijgt hij tegenwerking van zijn secretaresse, die opkomt voor het dorpscafé. .. Uiteindelijk gaan ze het spel 'Bok, bok, hoeveel horens?' spelen en dan gaat het pas écht los..

De uitvoeringen zijn op: vrijdag 17 november om 20.00 uur, zaterdag 18 november om 20.00 uur en zondag 19 november om 14.30 uur. Gespeeld wordt in zaal Concordia, Engelenburgerlaan 1 te Brummen. Kaarten kosten € 6,50 per persoon en € 5,50 in de voorverkoop. De voorverkoopadressen zijn: Primera in Eerbeek en KoKaKa in Brummen.

www.kdoeerbeek.nl