Online dorpsplein Klarenbeek voor digitale verbinding

KLARENBEEK – Al enige tijd zijn de dorpscontactpersonen Roy Zweverink en Marilou Pelgrim druk bezig met het opzetten van een online dorpsplein in Klarenbeek. Het fenomeen www.mijnbuurtje.nl is een website die ervoor moet zorgen dat inwoners elkaar makkelijker kunnen vinden en ontmoeten.

Op deze website zal men van alles kunnen vinden over het dorp: van gemeentelijk nieuws, te koop aangeboden kleding tot een oproep voor het lenen van een boormachine. De dorpscontactpersonen zijn op zoek naar een fanatiek team vrijwilligers die hart hebben voor het dorp. Opgave via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of neem contact op voor vragen en/of meer informatie.