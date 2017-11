Leuvenheim wandelt

LEUVENHEIM - Op zondag 5 november hield Leuvenheims Belang een herfstwandeling. Met zo’n 15 dorpsgenoten liepen ze door het prachtige coulisselandschap rondom Leuvenheim. Traditiegetrouw had het moeten regenen, maar dit jaar waren de weergoden de deelnemers aanzienlijk beter gezind; het was geweldig herfstweer met zelfs zo af en toe de zon. Zo kon men genieten van de vergezichten, de prachtige kleuren in het bos en de leuke wetenswaardigheden verteld door Harrie van de Velde. Onderweg was een rustpunt met voor de liefhebber bokbier of een glaasje glühwein.