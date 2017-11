Kwaliteit op vogelshow Loenen

LOENEN – De postuurkanarie van vogelkweker Berry Koller uit Loenen is dit jaar winnaar geworden van de clubtentoonstelling van de vogelvereniging Vogelvreugd. De keurmeesters vonden deze kanarie de mooiste van de 168 vogels die ter beoordeling werden ingezonden. Deze collectie fraaie kanaries, parkieten en tropische vogels, was het resultaat van dertien kwekers uit Loenen, Eerbeek, Beekbergen, Laag-Soeren en Apeldoorn.

Voorzitter Adrie Groen liet weten dat de keurmeesters bijzonder tevreden waren over de kwaliteit van de ingezonden vogels. Ook het aantal vindt het bestuur prima. Hij deed nog weer een oproep tot de leden voor uitbreiding van de club die volgend jaar haar 65 jarig bestaan gaat vieren.

De kleurkanaries zijn gekeurd door A. Krommendijk uit Lettele, de postuurkanaries door J. van Duuren uit Lettele, de tropen en parkieten door A. Braam uit Haalderen. De kampioensprijzen zijn voor: W. van Schoonhoven, vetstof kanaries 92 punten, A. Groen stellen kanaries 183 punten, B. Koller, postuurkanaries 93 punten, A. Groen Stammen postuurkanaries 92 punten,W. Van Schoonhoven pigment kanaries 92 punten. Levi Klomp,gold amadine, kampioen jeugd 91 punten. Kweker Ab van Veelen die vanwege zijn leeftijd (94) stopte met zijn hobby won brons met zijn rode kanaries.

Tijdens de clubshow was zaterdag ook een eendaagse show van Border en Fife Fancy kanaries. Al enige jaren houdt Vogelvreugd een aparte keuring van deze twee Engele vormrassen. Kwekers uit het gehele land konden meedoen met deze keuring. Ook nu waren er bijna tweehonderd vogels, door veertien kwekers ingezonden. Keurmeesters waren J. Booms en W. Zweers. De beste border pop had P. Vreeman, de beste border man E. te Nahuis, de beste Fife fancy pop was van J. Bokkers die tevens de mooiste vogel had van deze rassen. De beste fife fancy man had J. Vreman. - foto: Han Uenk