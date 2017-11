Voortgezet onderwijsscholen presenteren zich in Velp

VELP - Op woensdag 15 november houden de basisscholen van de gemeente Rheden en Rozendaal, in samenwerking met Titus Brandsma in Velp, een scholenmarkt. Deze is bedoeld voor alle ouders die kinderen hebben in groep 8 in Velp, Rheden, De Steeg en Rozendaal.

Tijdens drie voorlichtingsrondes kunnen ouders diverse scholen bezoeken. De deelnemende scholen zijn: Arentheem College Thomas a Kempis, Leerpark, Titus Brandsma (inclusief Wereldklas), Beekdal Lyceum, Aeres vmbo Velp (voorheen Groenhorst Velp), Het Rhedens Rozendaal & Dieren (inclusief de Tender), Lorentz Lyceum (inclusief Opus), Montessori College, Olympus College (inclusief afd. Jan Ligthart), Stedelijk Gymnasium Arnhem en VMBO ’t Venster.

De avond vindt plaats in het gebouw van Astrum College/Titus Brandsma aan de Gruttostraat 10 te Velp. Aanvangstijd is 19.15 uur. Voor meer informatie , tel.: 026-3633836.