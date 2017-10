Meepraten over sociale taken van de gemeente

RHEDEN - Hoe willen inwoners in de toekomst meepraten als het gaat om beleid over bijvoorbeeld de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet? Dit is een vraag die de gemeenten Rheden en Rozendaal zichzelf stellen. Het antwoord op die vraag vinden zij graag samen met inwoners. Daarom houden deze gemeenten een bijeenkomst voor iedereen die wil meepraten, ideeën heeft of met de gemeenten in gesprek wil gaan.

Iedereen met goede ideeën is welkom, het maakt daarvoor niet uit hoe inwoners betrokken zijn bij het thema. De gemeenten gaan graag in gesprek met inwoners, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom is iedereen welkom op maandag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Partycentrum Ons Huis, aan het Meester B. van Leeuwenplein 7 in Rheden. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Inwoners die willen meedoen tijdens de bijeenkomst in Rheden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan m.goossen@rheden.nl met als onderwerp Aanmelding bijeenkomst 30 oktober.