De Bruisbeek bruist al 25 jaar in Loenen

LOENEN – Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in de wijk Loenerdrift is niet meer weg te denken uit Loenen. Al vijfentwintig jaar is het gebouw een drukbezochte plek, waar dagelijks veel mensen komen en gaan. Het bruist er nog steeds van de activiteiten. Het bestuur wil het kwart eeuw bestaan vieren met een feestweek van 23 tot 28 oktober, met als hoogtepunt de receptie op 28 oktober, van 15.30 tot 17.30 uur in de grote zaal.

Henk Witteveen was directeur van de woningbouwvereniging Beter Wonen voor de Apeldoornse dorpen. Het zinde hem niet dat ouderen uit Loenen bij het klimmen der jaren moesten verhuizen naar de buurtdorpen Beekbergen of Eerbeek. Zij wens was om de ouderen een voorziening te bieden om langer in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Witteveen zei toen: “De zorg moet naar de mensen en niet mensen naar de zorg.” Hij hoorde van een wooncomplex in Drenthe, waar ouderen gezellig bij elkaar woonden. ‘Beschermd Wonen’ werd het genoemd. Wonen met een beperkte zorg. Dit concept sprak Witteveen aan en toen in de Loenerdrift weer bouwmogelijkheden kwamen, lanceerde hij dit plan bij de gemeente. Die stond er positief tegenover. Witteveen wilde een wooncomplex met seniorenwoningen en daarbij een huiskamer en ruimte voor andere voorzieningen, zoals dagopvang en fysiotherapie. Er werd gekozen voor een overdekte binnendoorgang met woningen aan de wegkant en binnenring. Witteveen weet nog dat het heel wat voeten in aarde had om alles rond te krijgen, maar er kwamen uiteindelijk 21 woningen.

Maar ook de financiën vormde een groot struikelblok. Witteveen had geluk dat zijn echtgenote Reina Witteveen-Plant de administratie beheerde van Beter Wonen en de juiste weg wist om geldbronnen aan te boren. Er was een flinke som nodig om te kunnen bouwen. De bouw kon in 1991 van start gaan en in oktober 1992 vond de opening plaats. Witteveen had geen moeite om huurders te vinden. De oudere Loenenaren waren meteen te porren voor een woonplek in het centrum. In korte tijd was alles bezet.

Witteveen kreeg de suggestie om het complex de naam De Bruisbeek te geven, omdat van oudsher deze beek op deze gronden heeft gestroomd. Dit vond hij toepasselijk, want hij hoopte dat het hier zou bruisen van de activiteiten. Zij wens werd werkelijkheid, want vanaf de opening heeft het centrum altijd veel activiteiten gekend.

Een laatste probleem vormde nog de bovenverdieping. Eerst kon Witteveen hier geen bestemming voor vinden. Later kreeg hij toch een overeenstemming met tandarts A. Parmet om hier zijn praktijk te vestigen. De tandarts werd eigenaar van de bovenverdieping. Nog altijd is hier de bloeiende tandartsenpraktijk Loenen gevestigd.

De grote zaal, die bedoeld is al ontmoetingsplek voor de bewoners van dit centrum en dorp, kreeg een eigen bestuur. Er werd een stichting opgericht om het beheer van ‘de huiskamer’ te regelen. Henk Witteveen nam ook zitting in het bestuur. Truus Revenberg was een tijdlang de beheerster en regelde veel zaken. Enkele dagen was er koffiedrinken. Verder dagopvang, Samen Eten, biljarten, koersbal. Gymnastiek en ook de 55Plussoos verhuisden van het clubhuis van Loenermark naar De Bruisbeek. Wekelijks heeft de soos er drukbezochte bijeenkomsten. Maar ook vieren veel Loenenaren in de huiskamer hun verjaardag. Sinds kort is er ook een Brei- en Haakcafé. Maandelijks is er bingo en dialectclub.

Vanaf het begin kreeg het bestuur van De Bruisbeek de medewerking van veel vrijwilligers. Bij alle activiteiten dienen er mannen of vrouwen aanwezig te zijn. Voorzitter is nu Ria Blom. Zij vindt het prachtig dat De Bruisbeek prima draait. Alle dagen is er wat te doen. Ondanks de dalende subsidie kan de stichting het goed redden.

Henk Witteveen komt er nog regelmatig in de Bruisbeek, want er is ook een afhaalpunt van medicijnen: “Als ik er kom, doet het me goed dat er zoveel mensen komen en gaan. Daarvoor was het gebouw ook bedoeld. Eigenlijk wilden we door Beschermd Wonen mensen ook medische zorg bieden, zodat men altijd hier kon blijven wonen, maar door andere regelingen is dit jammer genoeg niet van de grond gekomen. Toch hoor ik regelmatig dat de ouderen er heel prettig wonen. In die opzet is het goed gelukt.”

Het bestuur van De Bruisbeek heeft een feestweek opgezet van 23 tot 28 oktober. Er is een biljarttoernooi van maandag tot en met vrijdag, een feestelijk diner met Samen Eten op dinsdag, een jubileumbingo op donderdag en de receptie op zaterdag. De normale wekelijkse activiteiten gaan tijdens de jubileumweek ook gewoon door. Als afsluiting is er op zondagmiddag 5 november nog het optreden van het vrouwenkoor Chic&Shanty uit Broek.

Bij de foto: Het eerste bestuur van De Bruisbeek in 1992. Rechtsonder bouwer Henk Witteveen