Muzikale aanmoedigingsprijs

VELP – Emmanuel Frankenberg kreeg onlangs de Rabo Burgemeester de Bruinprijs uit handen van burgemeester Petra van Wingerden en Jan Ummenthum, directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken. Emmanuel is geboren in Velp en studeerde twee instrumenten: klavecimbel en hoorn. Uit het juryrapport: Emmanuel beweegt zich soepel in het ensemble, op een aangename manier en met natuurlijk spel. Hij heeft een alerte houding, maakt goed contact met zijn medespelers. Hij heeft duidelijk plezier in het musiceren.

De Burgemeester de Bruinprijs was een initiatief van de gemeenteraad van Rheden als eerbetoon aan de in 1959 plotseling overleden burgemeester De Bruin die veel belang hechtte aan cultuur en vorming van de jeugd. Rabobank Arnhem en Omstreken is hoofdsponsor en Cultuurbedrijf RIQQ organiseert de uitreiking. Het is een aanmoedigingsprijs voor startende professionele kunstenaars die een band hebben met de gemeente Rheden, aan het begin van hun carrière staan en blijk geven van een veelbelovend talent.

Emmanuel: “Het is fantastisch om de prijs te ontvangen. Het werkt als een echte aanmoediging: een stukje waardering wat mij vertelt dat ik goed bezig ben. Op die manier weet ik dat ik zo door wil gaan. Ik kan de geldprijs goed gebruiken: vooral om te investeren in instrumenten. Ik interesseer mij erg voor oude instrumenten. Die zijn zo speciaal dat je er klanken mee kan creëren die anders onmogelijk zijn om te maken.”