Van Hedel vraagt om snelle herindeling luchtruim

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel heeft staatssecretaris Sharon Dijksma per brief verzocht vaart te maken met de herindeling van het Nederlandse luchtruim. In de brief wijst de burgemeester op de gevolgen van extra vliegverkeer boven of nabij Eerbeek, dat zal ontstaan als er een nieuwe vertrekroute wordt gerealiseerd voor Lelystad Airport.

Een zuidelijke vertrekroute vanaf Lelystad Airport voert over de Veluwe en passeert daarbij Eerbeek. Het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport neemt vanaf 1 april 2019 in verschillende fases toe. Deze bewegingen worden verdeeld over meerdere routes in de dagelijkse periode van 06.00 tot 23.00 uur. Voor de gemeente Brummen betekent dat dat vanuit Lelystad gemiddeld één vliegtuig in één à twee uur extra overvliegt op een hoogte van tenminste 2000 meter. De wettelijke geluidsnormen worden daarbij niet overschreden en woonkernen worden vermeden.

Volgens de meest actuele plannen wordt het Noordelijke deel van de Veluwe ontzien door vliegtuigen te laten klimmen naar een grotere hoogte en vanaf Apeldoorn deels te laten buigen naar het zuidwesten. “Op zich een begrijpelijke aanpassing, maar geen verbetering als het gaat om de routes die nabij het dorp Eerbeek lopen”, aldus Van Hedel. Reden voor de Brummense burgervader om de staatssecretaris te wijzen op de gevolgen voor Eerbeek. “Een toename van vliegverkeer nabij Eerbeek komt niet ten goede van het gemeentelijk beleid om belangen van industrie en werkgelegenheid in relatie tot natuurwaarden en leefbaarheid in een evenwichtige balans te brengen. Daarom heb ik in mijn brief de staatssecretaris verzocht om zich maximaal in te spannen zo spoedig mogelijk tot herziening van het luchtruim te komen.” Volgens planning wordt het luchtruim boven Nederland namelijk in 2023 opnieuw ingedeeld. Dat zou kunnen betekenen dat de vliegroutes weer heel anders worden.

“Ik roep de staatssecretaris op om te komen met alternatieven die aantoonbaar minder vliegbewegingen nabij het dorp Eerbeek tot gevolg hebben. Hierbij zal een veel grotere vlieghoogte dan nu wordt voorgesteld en een route die zo veel mogelijk het grondgebied van de gemeente Brummen ontziet, een goed alternatief kunnen vormen voor de huidige plannen.”