BodyControl Doesburg na tien jaar nog steeds modern

DOESBURG – Het is alweer tien jaar geleden dat Joseph Sinay Sportcenter BodyControl opende aan de Leigraafseweg in Doesburg. Tien jaar vlogen voorbij, maar de sportschool is nog steeds bij de tijd en dé plek in Doesburg om lekker ontspannen aan je gezondheid te werken.

“Er is in tien jaar tijd veel gebeurd”, blikt Joseph Sinay terug. “Al na drie jaar heb ik verbouwd en het pand uitgebreid. Daarnaast investeer ik elk jaar in nieuwe apparatuur, zodat ik altijd het nieuwste materiaal heb. Zo kunnen klanten al hun spiergroepen trainen.” Nieuw is bijvoorbeeld de helix, een crosstrainer waarbij je zijwaartse bewegingen maakt. Ook beschikt BodyControl over drie verschillende hometrainers: de klassieke fiets, maar ook een fiets met ondersteuning bij het zitten en een ligfiets voor mensen die niet makkelijk op kunnen stappen.

Dit maakt de sportschool toegankelijk en voor iedereen geschikt. Joseph: “BodyControl is heel laagdrempelig. Iedereen kan op zijn eigen tempo en niveau komen sporten. De samenwerking met fysiotherapeut Herbert Ruesink, inmiddels ook al bijna tien jaar, is een toegevoegde waarde.”

Nieuwe bezoekers aan BodyControl krijgen persoonlijke begeleiding, de eerste keer loopt er altijd een gediplomeerd instructeur mee. Maar ook daarna is er voor sporters genoeg begeleiding, er zijn altijd mensen aanwezig om te helpen.

Naast de grote en goed uitgeruste fitnesszaal biedt BodyControl ruimte voor CrossFit en een uitgebreid rooster met groepslessen, variërend van klassiekers als BBB , Bodypump en Spinning tot een Circuittraining voor 55-plussers en Bodybalance: een combinatie van yoga, tai chi en pilates. Nieuw is MegaWalk, een groepsles met minicrosstrainers op muziek, waar bij de oefeningen wordt gevarieerd in weerstand en tempo. Ook is het mogelijk de populaire bokszaktrainingen te volgen en biedt BodyControl de meditatieve vorm yin yoga, die zeer geschikt is voor mensen met fysieke of psychische klachten.

In het kader van het tienjarig bestaan heeft BodyControl een mooie actie voor nieuwe leden. Joseph: “Belangstellenden mogen de hele maand november gratis bij ons komen sporten. Wie dan besluit lid te worden, betaalt geen inschrijfgeld.” BodyControl biedt verschillende abonnementen, zoals onbeperkt voor 34 euro of een dalurenabonnement voor 24,50 euro.

