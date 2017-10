Gemeentebelangen doet niet mee aan verkiezingen 2018

DE STEEG - In goed overleg met de leden en de fractie heeft het bestuur van Gemeentebelangen Rheden besloten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Reden hiervoor is dat het steeds moeilijker wordt om goede kandidaten te vinden die de functie van raadslid of raadsvolger willen of kunnen vervullen.

Daarnaast speelt de leeftijd van de nu zittende fractieleden een grote rol. De huidige fractievoorzitter Gerrit Jochemsen heeft te kennen gegeven zijn taak neer te leggen na afloop van deze raadsperiode. Ruim zestien jaar heeft Jochemsen de visie van de partij in praktijk gebracht om korter bij de inwoners en de lokale (maatschappelijke) instellingen, ondernemers en verenigingen te staan. De afgelopen raadsperiode zat gemeentebelangen met één zetel in de raad. “Niet rood, paars of blauw, maar lokaal voor iedereen”, aldus Jochemsen vier jaar geleden . Het is de partij helaas niet gelukt om passende opvolging voor hem te vinden.

Gemeentebelangen wil alle inwoners bedanken voor het vertrouwen dat zij in de partij hebben gesteld door op de partij te stemmen. De partij roept iedereen vooral op wel te stemmen op 21 maart omdat dat het moment is om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid voor de jaren 2018 - 2022.