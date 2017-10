Burgemeester Petra van Wingerden neemt per dorp afscheid

GEM. RHEDEN - Burgemeester Petra van Wingerden stopt op 1 januari 2018 als burgemeester van de gemeente Rheden. Zij wil graag op een persoonlijke, ongedwongen manier afscheid nemen die past bij elk dorp van de gemeente.

Een aantal enthousiaste inwoners is al bezig om samen met de gemeente dit afscheid te organiseren. Aan de invulling wordt hard gewerkt. Meer informatie hierover volgt later. Wel zijn de data, de tijdstippen en locaties bekend voor de afscheidsbijeenkomsten. Van Wingerden neemt zondag 29 oktober van 14.00 tot 16.30 uur in Hogeschool Van Hall Larenstein afscheid in Velp, op vrijdag 10 november van 16.00 tot 18.00 uur op Kasteel Middachten in De Steeg, op zondag 12 november van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis Klein Bergstein in Ellecom, op zaterdag 25 november van 12.00 tot 14.00 uur in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren, op zaterdag 9 december van 14.00 tot 16.30 uur op het Mr. B. van Leeuwenplein in Rheden, op zondag 10 december van 15.00 tot 17.00 uur rondom de Petruskerk in Spankeren en op zaterdag 16 december van 15.00 tot 17.00 uur in het centrum van Dieren bij Theothorne.

Het organisatiecomité bestaat uit Gety Hengeveld (Velp), Willeke van Berkel (Ellecom), Piet Blanksma (Laag-Soeren), Hans Mulder (Rheden), Piet Nicolai (Spankeren), Ben Denekamp (Dieren) en Age Fennema (De Steeg). Voor vragen of opmerkingen kunnen inwoners contact met hen opnemen of met Gerda Peters van de gemeente Rheden via tel. 026 - 49766911.