Benefietavond in Velp helpt Orange Babies

VELP - Drie dames uit Velp - Patty Harmsen, Tessy Wentink en Géronne Horlings - houden op vrijdag 22 september in Kastanjelaan 13 in Velp een benefietavond voor Orange Babies, een organisatie die zich inzet voor vrouwen in Afrika met hiv. Alle betrokkenen van het feest werken belangeloos mee, waardoor het publiek kan rekenen op een mooie avond met een grote loterij.

Alle opbrengsten van de avond gaan uiteraard naar Orange Babies.

Wie in aanraking komt met Orange Babies wil iets doen. Elke dag zetten ze zich in om vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. De hiv-transmissie van moeder op kind kan voorkomen worden met de juiste medicatie. Ook vangt Orange Babies kinderen op die wees of kwetsbaar zijn, door de gevolgen van aids in de twintig verschillende projecten in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia, waar de hiv-besmettingsgraad hoog is en hulp niet voor handen. Orange Babies streeft naar een samenleving waarin alle kinderen een gezonde start maken in het leven zonder hiv.

De dames uit Velp gaan fietsen voor Orange Babies in Namibië en zullen twee projecten bezoeken. Om zoveel mogelijk geld te genereren, organiseren ze dus een benefietavond in Velp. Veel bedrijven werken mee om dit mogelijk te maken. DJ Wilco 'De hitmachine' verzorgt de muziek, de Pop-up-girls zullen zich mengen in het publiek. Baba Sylla, één van de oprichters van Orange Babies zal aanwezig zijn. Hij zal het publiek toespreken.

Belangstellenden kunnen kaarten bestellen à € 25 inclusief 1 welkomstdrankje en 2 munten op www.kastanjelaan13.nl/event/orange-babies-benefietavond.