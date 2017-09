Bijzondere stiltekapel geopend in Rheden

RHEDEN - Tot grote vreugde van zowel de Protestantse als de Katholieke gemeenschap in Rheden, is vrijdag de stiltekapel in de consistorie van de Dorpskerk geopend. Dankzij de inzet van velen is, na maanden van voorbereiding en uitvoering, deze kapel met de naam Mauritiuskapel, geopend.

De officiële opening werd voorafgegaan door een korte liturgische viering, met als voorgangers dominee Derk Floors en pastoor Gerben Zweers. Daarna was er gelegenheid tot bezoek aan de kapel en tot ontmoeting met een kopje koffie. De kapel is vernoemd naar Mauritius en is bestemd voor alle inwoners van Rheden, voor stil gebed en het aansteken van een kaarsje. Ook bezoekers van buiten Rheden zijn uiteraard welkom. In het oecumenische herdenkingsjaar ‘500 jaar (1517-2017) Luther” is nu een (oecumenische) stiltekapel tot stand gekomen in de eeuwenoude Dorpskerk van Rheden.