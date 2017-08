Eerbeekse Boys zet vol in op meidenvoetbal

EERBEEK - De Oranje Leeuwinnen hebben deze voetbalzomer een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen te worden. Met recht een prestatie van formaat en dit heeft in heel Nederland het enthousiasme voor het damesvoetbal doen toenemen. Ook bij Eerbeekse Boys.

Het damesvoetbal was al enige tijd de snelst groeiende sport in Nederland, maar dit zal zeker gevolg krijgen na deze prestaties, zo verwacht de KNVB.

Ook bij SV Eerbeekse Boys - what's in a name - is men sinds ruim een jaar druk bezig om meer aandacht te geven aan het meidenvoetbal. Zo hebben de meiden een eigen coördinatrice binnen het technisch kader van de vereniging. Daarmee worden de belangen en ontwikkeling van de meiden gewaarborgd in de vereniging.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de vereniging het komende seizoen met maar liefst vijf echte meisjesteams de competitie in gaat, er is één F (O9), twee E (O11), één C (O15) en één A (O19) team en deze teams spelen ook in meidencompetities. Daarnaast spelen er nog diverse meisjes bij de jongens mee, of omdat deze meisjes de aanleg hebben om dit te doen óf omdat er helaas nog onvoldoende meiden beschikbaar zijn in een leeftijdscategorie. Ook zijn er momenteel in diverse teams nog plekken vrij voor nieuwe meisjes leden.

Daarom kunnen meisjes zich nog steeds aanmelden bij de vereniging en kunnen zij in september al beginnen in de competitie. Dit uiteraard zolang er ruimte is in de meisjes teams.

Begin september zal er ook nog een open training voor meiden georganiseerd worden, hou daarvoor deze krant in de gaten.

Uiteraard zijn ook jongens nog steeds welkom bij Eerbeekse Boys, meldt de pr-man, en vanaf 5 jaar kan men al voetballen bij de Boys. De jongste kinderen komen in een onderlinge competitie te spelen, dit is bij Eerbeekse Boys de Worldcup. Kinderen die in of na 2009 geboren zijn worden in één van de competitie teams ingedeeld. Aanmelden kan via www.eerbeekseboys.nl.