Het Dierens Mannen Koor maakt zich op voor het nieuwe seizoen

DIEREN - Tijdens de laatste repetitieavond van het Dierens Mannenkoor in juli nam het koor afscheid van hun blad De Vierklank. De drie redactieleden Ria van Voorst, Wim Hendriks en Siem van der Sluijs werden namens het hele mannenkoor bedankt voor hun waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren (foto). Het koornieuws wordt vanaf nu digitaal verspreid.

Het Dierens Mannenkoor start het nieuwe seizoen op de eerste repetitieavond op 21 augustus gelijk stevig; zij maken zich namelijk op voor een groot aantal concerten in het nieuwe seizoen 2017/2018. Tijdens de verenigingendag op 9 september zingt het volledige koor bij de beren op het Callunaplein. De mannen laten ook van zich horen tijdens de landelijke korendag in de St. Bavokerk in Haarlem op 21 oktober. De akoestiek van deze kerk staat garant voor een prachtig concert. In december geeft het mannenkoor uit Dieren een concert in de Martinuskerk in Doesburg tijdens de kerstmarkt. Op 23 december staat hun eigen kerstconcert op het programma, natuurlijk in hun ‘eigen’ Ontmoetingskerk.

En dan begint in 2018 het jubileumjaar. Op 30 september van dat jaar bestaat het Dierens Mannenkoor precies vijftig jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Deze dag vindt een jubileumreceptie plaats om samen met een groot aantal liefhebbers van het koor herinneringen op te halen van de afgelopen vijftig jaar. Natuurlijk is er dan ook ruimte om mooie plannen voor de toekomst te maken.

Op 6 oktober wordt het jubileumconcert in de Ontmoetingskerk gegeven. De jubileumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor de receptie en het concert. De muziekcommissie buigt zich over het programma en de keuze van de solisten. Ook Frans, Gerard, Herman en Bert Gerritsen zijn nog altijd van de partij. Zij stonden aan de wieg van het koor en zingen nog steeds de sterren van de hemel.

Het nieuwe seizoen ziet er dus veelbelovend uit. Nieuwe zangers zijn en blijven altijd welkom. Bestuurslid Cees Peeters: “Heren denken vaak dat ze niet kunnen zingen, maar iedereen kan zingen. Bij het Dierens Mannenkoor staat vooral de gezelligheid voorop. Tijdens de repetitieavonden is er altijd ruimte voor gezelligheid met een drankje. Zingen ontspant en verrijkt”. Wie nieuwsgierig is geworden naar het koor en benieuwd is of zingen in dit gezellige mannenkoor iets is, kan gerust eens naar de repetitieavond komen, vanaf 21 augustus iedere maandag van 19.45 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren.

